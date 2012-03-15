Для боротьби з офшорами ДПСУ має намір залучати американських експертів

Державна податкова служба України і Американська торгова палата в Україні (АТПУ) створили дві робочі групи для відпрацювання питань трансфертного ціноутворення з метою припинити практику мінімізації податків за допомогою офшорів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ

«Нас турбує ситуація, коли єдиний прибутковий підрозділ – це іноземна офшорна компанія, а великі промислові корпорації, які працюють в Україні, перманентно декларують збитки. Прибуток має формуватися і оподатковуватися в країні, де розташовані виробничі потужності і здійснюються господарські операції”, - заявив голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

Він зазначив, що чекає від експертів АТПУ сприяння в об'єктивному аналізі випадків системної збитковості підприємств.

Керівництво Американської торгової палати, йдеться в повідомленні, має намір найближчим часом надати свої пропозиції і бачення щодо співпраці з ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України має намір розробити стандарти звітної документації в сфері трансфертного ціноутворення. Національні стандарти в цій сфері базуватимуться на рекомендаціях Ради ЄС, визначених у Кодексі поведінки щодо документації стосовно трансфертного ціноутворення для дочірніх підприємств (EUTPD).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДПСУ: у 2012 році пріоритетними для податкової міліції будуть операції з офшорами