МВФ виділив на порятунок Греції 28 млрд. євро

Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Греції 28 мільярдів євро (36,7 мільярда доларів США) в рамках програми порятунку члена Євросоюзу, який опинився на межі дефолту.

Як йдеться в офіційному повідомленні Фонду, Афіни негайно отримають 1,65 мільярда євро.

Раніше цього тижня міністри фінансів країн єврозони схвалили надання Греції нового пакета міжнародної допомоги на суму 130 мільярдів євро, що забезпечить країні фінансування до 2014 року.

Всього до кінця 2015 року Греція розраховує отримати від міжнародних кредиторів близько 173 мільярдів євро.

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