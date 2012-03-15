Азаров: реалізація всіх соцініціатив президента обійдеться в 25 млрд. грн.

Реалізація всіх соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в 2012 році обійдеться майже в 25 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Скажімо, весь пакет цих соціальних заходів приблизно коштуватиме близько 25 млрд. грн.», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що ця сума порівняно з усіма бюджетними витратами не така велика, щоб викликати інфляцію.

«Багато це або мало? Це дуже багато. Це дуже велика сума. Але, якщо її зіставляти з розмірами, припустимо, витрат консолідованого бюджету, який перевищує 450 млрд., то це буде близько 5%. Так скажемо, збільшення витрат на 5% це багато? Тут ми скажемо, що це мало. Тобто, з одного боку сума величезна, і доведеться нам напружуватися й дуже серйозно напружуватися, а з іншого боку з урахуванням усіх витрат консолідованого бюджету, це не така вже й велика сума», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявляла, що приблизна оцінка всього обсягу ініціатив, без урахування програми іпотечного кредитування, становить близько 16 млрд. грн.

М.АЗАРОВ раніше заявив, що реалізація соціальних реформ Президента не матиме серйозного негативного впливу на макропоказники.

Також М.Азаров повідомив, що зміни до державного бюджету 2012 року для реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА уряд України підготує на початку квітня ц.р.

«Ми зараз уже почали працювати. Я таке доручення Мінфіну, Мінекономіки та іншим міністерствам уже дав. Поставив терміни приблизно два тижні, тобто на початку квітня у нас з'явиться проект закону, його буде розглянуто на уряді й передано до Верховної Ради, оскільки ми в квітні обов'язково повинні його прийняти», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує за підсумками першого кварталу внести зміни до бюджету для реалізації соціальних ініціатив Президента.

При цьому Міністерство економічного розвитку та торгівлі України не планує змінювати макропоказники на 2012 рік за підсумками першого кварталу.

Під час урядового засідання 7 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для низки категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей із дітьми тощо.