Азаров обіцяє: цього року позичатиме лише для повернення старих боргів

Уряд України в 2012 році буде вдаватися до запозичень лише для того, щоб погасити фінансові зобов'язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Тепер ми позичаємо рівно стільки, скільки нам потрібно віддати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр підкреслив, що, наприклад, в 2009 році уряд витрачав запозичення не тільки для розрахунку з боргами, в результаті чого зовнішній борг суттєво зріс.

«Ми вже не позичаємо на зарплату, не позичаємо на реалізацію наших різних проектів, а позичаємо рівно стільки, скільки нам потрібно віддати. Відповідно рівень необхідних позик знижується», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд. грн., на внутрішньому - 60,952 млрд. грн.

Загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 95,483 млрд. грн., з яких 53,208 млрд. грн., або 55,7% - виплати за внутрішнім боргом і 42,275 млрд. грн., або 44,3% - виплати за зовнішнім боргом.