Торги на міжбанку відкрилися підвищенням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0260/8,0330 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2733/0,2737, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4965/10,5070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3077/1,3079 (четвер — 1,3046/1,3048). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter