Торги на міжбанку відкрилися підвищенням котирувань
11:21, 16 березня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0260/8,0330 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2733/0,2737, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4965/10,5070.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3077/1,3079 (четвер — 1,3046/1,3048).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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