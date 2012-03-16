Товарообіг між Україною і МС у 2011 році збільшився в 1,5 разу

Товарообіг між Україною і Митним союзом (МС) у 2011 році збільшився в 1,5 разу — до 60 млрд. дол. США.

Про це заявив голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК у ході робочої зустрічі керівників митних органів України, Росії і Білорусі в м. Вітебськ (Білорусь), повідомила УНІАН прес-служба відомства.

«За 2011 рік товарооборот між нашими країнами (Росія, Казахстан і Білорусь - УНІАН) збільшився в 1,5 разу і станови більш як 60 млрд. дол. США. А це - 40% всієї зовнішньої торгівлі України», - зазначив І.КАЛЕТНИК.

Голови митних відомств підписали меморандум про взаємодію на період проведення Євро-2012 для забезпечення сприятливих умов переміщення товарів через кордон і перетинання його громадянами.

І.КАЛЕТНИК запропонував, щоб під час чемпіонату експерти трьох країн разом проаналізували ефективність нововведень, що стосуються процедур на кордоні. І якщо вони можуть забезпечити, з одного боку, якісний контроль, а з іншого - швидкий пропуск через кордон, то такі процедури будуть запроваджені на постійній основі.

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