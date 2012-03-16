Тігіпко: без внесення змін у бюджеті знайдеться 14 млрд. грн. на соцініціативи президента

Для реалізації соціальних ініціатив Президента України за рахунок росту економіки буде залучено 14 млрд. грн. без ухвалення додаткових нормативних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що для виконання іпотечної програми потрібно 10 млрд. грн., а на виконання соціальних ініціатив – 15-16 млрд. грн.

Він додав, що перевиконання Зведеного бюджету за два місяці поточного року склало 2,2 млрд. грн., а перевиконання доходів Пенсійного фонду – 1 млрд. грн. та до інших соціальних фондів - 0,3 млрд. грн.

«Ми передбачаємо, що за рахунок зростання економіки ми зможемо збільшити доходи приблизно на 14 млрд. грн., не приймаючи ніяких законодавчих рішень», -с казав С.ТІГІПКО.

Говорячи про інші джерела, за рахунок яких будуть виконуватися соціальні обіцянки, віце-прем’єр наголосив, що разом зі змінами до бюджету потрібно буде ухвалити комплекс законів для наповнення держбюджету. Зокрема, за його словами, це стосується перерозподілу доходів від багатих до бідних.

«Я говорю в першу чергу про закон на багатство, зміна законодавства по офшорним зонам, в тому числі можуть бути і ініціативи щодо оподаткування корисних копалин», - сказав він.

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