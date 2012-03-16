Курс гривні до долара наприкінці осені може впасти до 12-14 грн./дол. - експерт

У разі найбільш негативного розвитку подій курс гривні до долара наприкінці осені може впасти до 12-14 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив голова підкомітету з питань витрат державного бюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

«Якщо буде залучено хоча б 8-10 млрд. дол. інвестицій, то зрозуміло, що такого тиску на валюту не буде. Якщо цих грошей не буде, а буде тільки 2-3 млрд. дол., це буде істотний критичний чинник у даному напрямі», - говорить він.

За словами П.ЖЕБРІВСЬКОГО, втілення в життя президентських ініціатив також чинитиме тиск на курс гривні щодо долара США.

«У разі найбільш негативного розвитку подій я оцінюю курс у районі 12-14 грн./дол. Це за найбільш негативного варіанту. Припустимо, домовляться з МВФ (щодо реструктуризації боргу — УНІАН), це буде істотно менше. У разі зовнішніх інвестиціях це буде більш слабкий тиск на курс», - упевнений депутат.

Якщо уряд справиться з соціальними виплатами, ініційованими Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, то курс гривня/долар до кінця поточного року підвищиться на 0,1-0,2 грн., вважає П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

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