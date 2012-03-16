Уряд планує реалізувати соцініціативи президента за рахунок коштів МВФ - експерт

Уряд має намір реалізувати соціальні ініціативи президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду (МВФ), а не за рахунок розігріву економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

«Є прохання до МВФ зробити перекредитування на суму 3,1 млрд. дол. (25 млрд. грн.), для того щоб можна було, в тому числі, виконати соціальні ініціативи, озвучені президентом», - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

За його словами, якщо фонд погодиться реструктуризувати борг України, то соціальні ініціативи президента вдасться виконати без тиску на гривню. У разі відмови МВФ Україна змушена буде «друкувати гривню», підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом Міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це торкнеться близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми та ін.

За словами першого заступника Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на реалізацію ініціатив президента в поточному році знадобиться близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.