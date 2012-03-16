Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0235/8,0260 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0260/8,0330, до 12:00 ціни знизилися до 8,0225/8,0260. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0235/8,0260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2733/0,2737, до 12:00 ціни впали до 0,2726/0,2730. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2727/0,2731. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3900 (-0,0900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3077/1,3079, а до 15:00 зросли до 1,3124/1,3126.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4965/10,5070, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4730/10,4815. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,5290/10,5360.