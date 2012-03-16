Податківці Донецької області збільшили надходження до держбюджету на 21%

Державною податковою службою Донецької області протягом січня-лютого 2012 року в державний бюджет було зібрано 3 млрд. 127 млн. грн., що на 547 млн. грн., або на 21% більше, ніж аналогічний показник за січень-лютий минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області з посиланням на голову обласного відомства Вадима БОНДАРЕНКА.

За його словами, до місцевих бюджетів, «що надзвичайно важливо для соціального розвитку регіону», надходження за два місяці по платежах, що контролюються податковими органами, склали 1 млрд. 575 млн. грн., що на 281 млн. грн., або на 22% більше, ніж відповідні надходження минулого року.

В.БОНДАРЕНКО також зазначив, що «показники, затверджені місцевими радами на січень-лютий, теж перевиконані».

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба Донецької області протягом січня-грудня 2011 року забезпечила надходження до бюджетів всіх рівнів 25 млрд. 869 млн. грн., що на 7 млрд. 46,2 млн. грн., або на 37,4%, більше в порівнянні з 2010 роком.