Янукович заветував закон про особливості держнагляду щодо спрощенців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Дія цього закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Органам державного нагляду (контролю), їхнім посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим законом.

Президент зауважує, що прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2012 року Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не може бути підписаний і пропонує його відхилити.

Законом, що надійшов на підпис, передбачається вивести зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносини, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю.

Такий підхід, на думку Президента, нівелює концепцію правового регулювання, запроваджену Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - базовим законодавчим актом, що встановив загальні підходи до визначення правових та організаційних засад, основних принципів і порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноважень органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Зокрема, за названим Законом виключно законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа .

В.ЯНУКОВИЧ також зауважує, що Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і «Про лікарські засоби», які є спеціальними законами, що регулюють відносини у відповідних сферах, не містять норм, які б визначали порядок, чітку і прозору процедуру здійснення перевірок та інших заходів контролю органами влади та їх посадовими особами, права та обов'язки суб'єктів господарювання під час здійснення такого нагляду (контролю).

Таким чином, з прийняттям Закону, що надійшов на підпис, виникнуть законодавча прогалина у регулюванні зазначених питань та передумови для нерегламентованого здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю органами державного нагляду (контролю) в названих сферах.

На думку глави держави, це призведе до порушення статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади, їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тож реалізація Закону може негативно позначитися на веденні господарської діяльності у сферах, підконтрольних відповідним органам державного контролю, в тому числі через збільшення корупційних правопорушень.

Водночас практичне застосування положень Закону призведе до зниження ефективності державного контролю за належною якістю відповідних продукції, робіт та послуг, забезпеченням прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Виходячи з наведеного, В.ЯНУКОВИЧ вбачає за доцільне утриматися від виключення зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносин, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю.