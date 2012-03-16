Мінфін до кінця березня визначиться щодо зовнішніх запозичень - Мярковський

До кінця березня Міністерство фінансів України визначиться з приводу порядку і термінів здійснення зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ сьогодні журналістам.

«До кінця березня ви одержите меседж, як ми рухатимемося в плані зовнішніх запозичень в 2012 році», - сказав він.

За словами А.МЯРКОВСЬКОГО, на сьогодні вже ведеться підготовча робота до цього процесу і невдовзі Мінфін планує почати роад-шоу.

Серед іншого, він відзначив, що з боку уряду буде зроблено всі зусилля для підвищення суверенного рейтингу.