Президент доручив Мінфіну і ДПСУ забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству фінансів і Державній податковій службі України забезпечити своєчасне відшкодування податку на додану вартість.

Це передбачено Національним планом дій на 2012 рік зі впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

Також, до кінця травня Кабінету міністрів і ДПСУ доручено внести на розгляд парламенту законопроект про вдосконалення адміністрування податків, реформувати підходи і принципи діяльності органів ДПСУ, спрямувавши їх на попередження порушень податкового законодавства.

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