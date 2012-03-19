Хорошковський завтра візьме участь у засіданні Економічної ради СНД

Москва. У вівторок, 20 березня, в Москві пройде 53-е засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, планується, що Україну на засіданні представлятиме перший віце-прем'єр-міністр Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

До порядку денного засідання внесено 14 питань. Зокрема, буде розглянутий комплекс заходів щодо реалізації Міждержавної програми інноваційної співпраці держав-учасниць СНД на період до 2020 року, проект концепції лібералізації ринку фінансових послуг держав СНД.

Також буде розглянуте питання створення Ради з промислової політики держав СНД, скасування Міждержавної ради керівників міністерств і відомств стосовно співпраці в галузі машинобудування, присудження премій Співдружності за 2011 рік за досягнення в сфері якості продукції і послуг, створення інформаційно-довідкової системи підтримки митних служб держав СНД та інші.

Заплановані зустрічі В.ХОРОШКОВСЬКОГО з першим віце-прем'єром РФ Ігорем ШУВАЛОВИМ, і віце-прем'єром РФ з питань ВПК Дмитром РОГОЗІНИМ.

Також 20 березня перед засіданням ради пройде Міжнародний економічний форум «СНД і нові формати євразійської інтеграції».

Передбачається, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ прибуде до Москви сьогодні в складі делегації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.