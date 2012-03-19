Котирування на сьгоднішньому відкритті міжбанку склали 8,0250-8,0310 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0250/8,0310 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБзнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2744/0,2748, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,5535/10,5630. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3162/1,3164 (п'ятниця - 1,3077/1,3079). У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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