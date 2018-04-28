Податкова «євроінтеграція»

Багато аналітиків і бізнес-експертів звернули увагу на те, що останнім часом Державна податкова служба України у зовнішньому напрямку проявляє безпрецедентну активність. Посли, голови торговельних і економічних місій, бізнесмени зачастили з візитами в будівлю на Львівській площі.

«Що відбувається і кому це потрібно?», - гадають фахівці. У розгубленості й самі інвестори, які дорікали нашій державі в неувазі. Держава, як прийнято говорити, повернулася до них обличчям. Повернулася і пильно роздивляється, а також уважно слухає. І тепер бізнес-спільнота намагається зрозуміти, чого їм чекати в результаті.

Загалом ситуація складається парадоксальна: Україні дорікають в недемократичності, поганому бізнес-кліматі і високому рівні корупції (багато в чому - справедливо), ставлять на останні місця в рейтингах, на які орієнтуються інвестори, але... не кидають. Обіцяного скептиками відходу інвесторів не відбувається. Так само як немає і прогнозованого оптимістами збільшення.

Ситуація застигла в хиткій рівновазі. Тим часом, Державна податкова служба намагається підштовхнути розвиток подій у бік формування позитивного тренда. В кінці минулого року і початку року поточного ДПСУ активно співпрацювала з іноземними бізнесменами та дипломатами. Настільки, що багато послів з податковим відомством контактували чи не частіше, ніж з МЗС.

Зокрема, в якості торгових представників своїх країн переказували керівнику ДПСУ Олександру Клименку образи бізнесменів дипломати з США, Франції, Польщі, Чехії, ряду інших держав (в основному - з Європи). Примітно, що ініціатором цих зустрічей була якраз податкова: нагадаємо, О.Клименко під час одного із засідань Кабміну і в кількох інтерв'ю стверджував, що саме його відомство має бути і буде головним регулятором інвестиційного клімату. Зараз молодий чиновник намагається виправити те, що накрутили в цій сфері його старші товариші...

Активно пліткують, що в недалекому майбутньому ДПСУ готується провести велику зустріч з бізнесменами та дипломатами 45 країн ЄС та інших країн, представлених в Україні великими інвесторами. В якому форматі пройде ця зустріч - поки невідомо. Але тема розмови - зрозуміла і незмінна. Податкова служба спробує підняти репутацію України в очах бізнес-спільноти. Інвестори, у свою чергу, отримають майданчик для того, аби прямо висловити свої претензії.

До цього гіпотетичного з'ясування стосунків учасники підходять з різними досягненнями і різним настроєм. Європейці вже, можна сказати, викинули карти на стіл: президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Томаш Фіала під час дебатів, присвячених підсумкам роботи дворіччя президента Януковича, озвучив думку європейських бізнесменів, що працюють в Україні. «Уряд зробив позитивні кроки для стабілізації фіскальної ситуації, почав проводити реформи. Але потім цей процес загальмувався », - заявив він. При цьому, за його словами, найбільш проблемними є напрямки, озвучені самою владою як пріоритети - дерегуляція і боротьба з корупцією. Усім цим, вважає Т.Фіала, займаються все гірше і гірше.

Представники влади в дебатах участі не приймали. Але, мабуть, візьмуть обов'язково. У всякому разі, податківці неодноразово демонстрували здатність відгукуватися на критику. Зокрема, Американська торгова палата, що була в опозиції до ДПСУ і дорікала фіскалам у невмінні знаходити компроміси, тепер буде в рамках спільних робочих груп допомагати податківцям з питань трансфертного ціноутворення.

Але чи є чим хвалитися податковій службі, якщо говорити про їхні успіхи в поліпшенні інвестиційного клімату?

Варто визнати, що останнім часом (це одноголосно відзначають майже всі зацікавлені сторони) стало більше порядку з важким для наших фіскалів і бізнесменів питанням - відшкодуванням ПДВ. Раніше платили «обраним». Потім, в кризові роки, не платили нікому. Зараз справа виглядає краще.

Європейці на собі це відчули. У 2010-му система працювала за інерцією. Це призвело до того, що із заявлених до відшкодування 16,3 млрд. грн. підприємства з капіталом європейського походження отримали тільки 7,4 млрд. грн. Але вже в 2011-му за загальної заявки 15,4 млрд. грн. виплати склали 16,1 млрд. грн. - пішло погашення старих боргів. На початку 2012-го за сумарної заявки в 3 млрд. підприємства з європейською «пропискою» отримали 3,6 млрд. Таким чином, наочні поліпшення в адмініструванні податку на додану вартість незаперечні. Питання тільки в тому, чи стане це каталізатором зниження невдоволення іноземців вітчизняними умовами ведення бізнесу.

Поки, правда, недопрацьованих ініціатив щодо роботи з інвесторами набагато більше, ніж завершених проектів з ясними і чіткими результатами. Серед останніх ідей широко обговорюють в експертному середовищі пропозицію глави ДПСУ розробити для Україні національний Індекс інвестиційної активності. «Справа в тому, що існуючі рейтинги - міжнародні. Ці індекси показують глобальний зріз ділової активності... Треба чітко розуміти, що вони мають обмежену сферу застосування. Україні необхідна чітка політика, яка допоможе залучати нові інвестиції. А допомогти у вирішенні цього питання може своєчасне отримання об'єктивної інформації», - пояснив суть цього починання керівник ДПСУ О.Клименко в одному зі своїх інтерв'ю.

За задумом, соціологічний центр (який - поки невідомо), буде «знімати» інформацію двічі на рік, формуючи національний рейтинг. На підставі цих відомостей, обіцяють в податковій, робота ДПСУ буде перебудовуватися так, щоб мінімізувати наявні труднощі в діяльності підприємців. Іноземним інвесторам обіцяють особливу увагу.

Поки бізнесмени з країн ЄС придивляються і роздумують, не поспішаючи кидатися в гостинні обійми української держави, завзяття і успіхи вітчизняного фіскального відомства позитивно оцінюють європейські митники. Найбільш сильні зв'язки українські податківці встановили з колегами з Нідерландів і Франції. Крім того, українські новації в боротьбі з «конвертаційними центрами» та іншими махінаціями під час оподаткування беруть на озброєння податкові органи Словаччини.

Голландці ж, відзначаючи прогрес ДПСУ, запрошують наших митників до участі в міжнародному співробітництві з протидії відмиванню «брудних» грошей, і робочий план спільної роботи на 2012 рік акцентується саме на цьому. «Я думаю, виконання нашого плану на 2012 рік дозволить посилити міжнародні аспекти нашої співпраці, зокрема, ті, що стосуються трансфертного ціноутворення, оподаткування транснаціональних компаній та протидії відмиванню коштів», - зазначив директор служби фінансових розслідувань Податкової і митної адміністрації Нідерландів Ханс Ван дер Вліст під час недавньої зустрічі з керівництвом ДПСУ.

…На зорі незалежності молодий український бізнес, що розвивався на приватизованих виробничих потужностях, пустили на європейські ринки під обіцянки створити сумісну з Європою податкову систему. Цей пункт присутній майже у всіх міжнародних угодах, поряд із забороною на подвійне оподаткування і взаємними зобов'язаннями про захист інвестицій. Тому поки нічого сенсаційного не відбувається - податкова служба робить те, що, взагалі, повинні були зробити їхні попередники ще в 1992 році. Але все ж краще пізно, ніж ніколи.

Федір Осінній