Держборг України становить 59,48 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2012 року становив 475 млрд. 216 млн. 664,23 тис. грн., або 59 млрд. 478 млн. 661,83 тис. дол., що на 0,4% більше від показника на кінець 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 січня 2012 р. становив 301,16 млрд. грн. (63,37% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,7 млрд. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 174,06 млрд. грн. (36,62%), або 21,78 млрд. дол.

Державний борг України на кінець січня 2012 р. становив 358,57 млрд. грн. (75,45%), або 44,88 млрд. дол. Державний зовнішній борг становив 196,69 млрд. грн. (41,39%), або 24,62 млрд. дол. Державний внутрішній борг становив 161,88 млрд. грн. (34,06%), або 20,26 млрд. дол.

Гарантований державою борг України становив 116,65 млрд. грн. (24,55%), або 14,6 млрд. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 104,47 млрд. грн. (21,98%), або 13,08 млрд. дол.; гарантований внутрішній борг – 12,18 млрд. грн. (2,56%), або 1,52 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України у 2011 році зріс на 9%, і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд. грн.