ДПСУ розраховує повністю ліквідувати заборгованість із ПДВ у 2012 році
15:32, 19 березня 2012Фінанси
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Державна податкова служба України (ДПСУ) розраховує у поточному році ліквідувати заборгованість із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Станом на 1 січня ц.р. борг держави перед підприємствами із відшкодування ПДВ становив 4,5 млрд. грн. Протягом 2008-2009 рр. цей показник постійно збільшувався і на початок 2010 р. сягнув 21,8 млрд. грн.
Далі борг скорочувався: на початок 2011 р. – 11,1 млрд. грн.; на початок 2012-го – 4,5 млрд. грн.
У поточному році планується ліквідувати заборгованість повністю.
У ДПСУ також нагадали, що за підсумками 2011 року обсяг відшкодованого ПДВ становив 42,8 млрд. грн.
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