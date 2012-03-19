ДПСУ розраховує повністю ліквідувати заборгованість із ПДВ у 2012 році

Державна податкова служба України (ДПСУ) розраховує у поточному році ліквідувати заборгованість із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Станом на 1 січня ц.р. борг держави перед підприємствами із відшкодування ПДВ становив 4,5 млрд. грн. Протягом 2008-2009 рр. цей показник постійно збільшувався і на початок 2010 р. сягнув 21,8 млрд. грн.

Далі борг скорочувався: на початок 2011 р. – 11,1 млрд. грн.; на початок 2012-го – 4,5 млрд. грн.

У поточному році планується ліквідувати заборгованість повністю.

У ДПСУ також нагадали, що за підсумками 2011 року обсяг відшкодованого ПДВ становив 42,8 млрд. грн.

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