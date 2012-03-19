На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0235/8,0280 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,0310, на 12:00 ціни знизилися - 8,0235/8,0265. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0235/8,0280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2744/48, на 12:00 ціни знизилися 0,2742/46. На момент закриття ціни зросли до 0,2745/49. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2225 (-0,1675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3145/85. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5535/10,5630, на 12:00 ціни підвищилися - 10,5555/10,5635. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5585/10,5685.