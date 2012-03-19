Економіка Португалії може піти шляхом Греції – інвестори

Економіка Португалії може серйозно похитнутися до кінця року, пішовши шляхом Греції.

Як повідомляє Reuters, про це заявив виконавчий директор найбільшого облігаційного фонду PIMCO Мохаммед ЕЛЬ-ЕРІАН.

На запитання журналу про те, чи чекає він, що Португалія стане наступною Грецією до кінця цього року, він сказав: "Так, на жаль, це матиме місце".

Економіка Португалії, згідно з прогнозами, скоротиться на 3,3% цього року, що стане найсильнішою рецесією з 1970-х років, оскільки уряд реалізує заходи жорсткої бюджетної політики в рамках угоди з ЄС і МВФ про надання Лісабону 78 млрд. євро фінансової допомоги.

М.Ель-Еріан, який також посідає посаду одного з головних інвестиційних керівників PIMCO, сказав, що першої програми допомоги Португалії буде недостатньо, що спонукає її знову звернутися до ЄС і МВФ, як це відбулося у випадку з Грецією.

Виконавчий директор PIMCO повідомив також, що цей рік покаже: розпадеться єврозона чи стане меншою, але сильнішою. Перший варіант при цьому "менш імовірний, але, безумовно, не виключений".

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