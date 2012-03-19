НБУ відкликав генеральну валютну ліцензію у ліквідовуваного "Інпромбанку"
17:49, 19 березня 2012Фінанси
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Національний банк України (НБУ) відкликав генеральну валютну ліцензію у "Інпромбанку" (Харків).
Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора.
"Відповідно до розпорядження НБУ від 16 березня 2012 року №141 генеральну ліцензію від 22 листопада 2011 року №68 на здійснення ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" валютних операцій відкликано", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю ухвалою №72 від 29 лютого з 2 березня 2012 року відкликав банківську ліцензію і почав процедуру ліквідації ВАТ "Інноваційно-промисловий банк" (Інпромбанк).
Довідка УНІАН. "Інпромбанк" (м. Харків) заснований у 1993 році.
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