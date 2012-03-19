НБУ відкликав генеральну валютну ліцензію у ліквідовуваного "Інпромбанку"

Національний банк України (НБУ) відкликав генеральну валютну ліцензію у "Інпромбанку" (Харків).

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора.

"Відповідно до розпорядження НБУ від 16 березня 2012 року №141 генеральну ліцензію від 22 листопада 2011 року №68 на здійснення ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" валютних операцій відкликано", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю ухвалою №72 від 29 лютого з 2 березня 2012 року відкликав банківську ліцензію і почав процедуру ліквідації ВАТ "Інноваційно-промисловий банк" (Інпромбанк).

Довідка УНІАН. "Інпромбанк" (м. Харків) заснований у 1993 році.