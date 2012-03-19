Експерти очікують зростання держборгу України через високі ціни на енергоносії

Зниження темпів економічного зростання в умовах високих цін на імпортований російський газ може призвести до зростання державного боргу України в 2012 році до 39-40% валового внутрішнього продукту з нинішнього рівня 35,4%, вважають аналітики українських інвестиційних компаній.

«Я думаю, що в поточному році цей показник відношення держборгу до ВВП погіршуватиметься, можливо, до 39-40%, тому що є ризик зниження темпів економічного зростання, а ціни на імпортні енергоносії перебувають на високому рівні», - сказав керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії «Інвестиційний капітал Україна» Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

Раніше УНІАН повідомив про зростання держборгу України на 31 січня 2012 року до 59,478 млрд. дол., що на 0,4% перевищило показник на кінець 2011 року. Зовнішній прямий борг при цьому зріс на 0,5%, до 24,618 млрд. дол., а внутрішній - на 0,3%, до 20,261 млрд. дол.

При цьому уряд з початку поточного року не виходив на зовнішні ринки запозичень, але проводить регулярні аукціони із розміщення облігацій держпозики.

За 2011 рік держборг України зріс приблизно на 9% після збільшення на 36,4% у 2010 році.

За оцінками аналітиків українських інвестиційних компаній, відношення держборгу до ВВП України за січень збільшилося з 31 грудня 2011 року всього на 0,2%, до 35,4%. Водночас у порівнянні з початком 2011 року відбулося істотне поліпшення: в кінці січня минулого року відношення держборгу до ВВП перебувало на рівні 39%. Україна добилася цього завдяки економічному зростанню на 5,2% у 2011 році у порівнянні зі збільшенням ВВП на 4,2% у 2010 році.

У поточному році експерти прогнозують зниження темпів економічного зростання до 1,0-3,5%. Уряд за оптимістичним сценарієм розраховує на зростання ВВП на рівні 5,0%, а за песимістичним – на 3,9%.

Уповільнення економічного зростання накладається на високі ціни на нафту і газ на світовому ринку, у зв'язку з чим збільшується дефіцит державного енергохолдингу «Нафтогаз», який продає газ населенню за ціною, нижчою за собівартість. Влада вже попередила, що в умовах наближення парламентських виборів підвищувати газові тарифи не буде.

«Фіскальний дефіцит цього року очікується принаймні не меншим, ніж у 2011 році: йдуть соціальні ініціативи до виборів і йде зростання дефіциту «Нафтогазу». Це відбувається тому, що нафта на світових ринках дорога, і вона буде більшою за 100 доларів за баррель. Це означає, що ціна за імпортний газ буде більш ніж 400 за тисячу кубометрів», - сказав О.Вальчишен.

«Якщо угоду з Росією не буде змінено, то дефіцит «Нафтогазу» збільшиться в поточному році у порівнянні з минулим роком у півтора раза. Щоб покрити дефіцит «Нафтогазу», уряд випускатиме для його капіталізації ОВДП», - додав аналітик.

У даний час ціна на російський газ визначається за формулою, яка прив'язує його до ціни на інші види палива. У першому кварталі Україна платить РФ за тисячу кубометрів 416 доларів.

Високі ціни на газ змушують Україну в 2012 році скоротити імпорт російського газу до близько 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році.

Незважаючи на скорочення імпорту цього палива, влада намагається підтримати «Нафтогаз України».

«Недавній випуск ОВДП на суму 6 мільярдів гривень для фінансування структурного дефіциту НАК «Нафтогаз України», ймовірно, збільшить розмір державного боргу за підсумками березня. Якщо українській владі не вдасться домовитися про зниження ціни на газ із Росією, «Нафтогаз», як і раніше, потребуватиме значної фінансової підтримки з боку держави», - сказала головний економіст інвесткомпанії DragonCapital Олена БЕЛАН.

Проте стосовно загального розміру держборгу України в 2012 році О.Белан оптимістичніша.

«Ми прогнозуємо, що сукупний дефіцит сектору держуправління і НАК «Нафтогаз України» становитиме 4,4% ВВП у поточному році (близько 8,0 мільярдів доларів), а державний борг на кінець 2012 року залишиться на рівні 36% ВВП, що відповідає торішньому показнику», - сказала вона.

Аналітики відзначають, що за показником співвідношення держборгу до ВВП Україна поки перебуває у виграшній позиції у порівнянні з багатьма іншими країнами світу, обтяженими боргами.

Довідка УНІАН. У 2011 році уряд України тричі здійснював зовнішні запозичення: у січні дорозмістив річні бонди на 100 мільйонів доларів, у лютому випустив євробонди на 1,5 млрд. дол. із погашенням у 2021 році під 7,95% річних, а в червні випустило п'ятирічні євробонди на суму 1,25 млрд. дол. з купоном 6,25%.

У поточному році уряд планує розмістити зовнішні облігації на 3,5 млрд. дол. при загальному обсязі виплат за зовнішнім держборгом на рівні 5,3 млрд. дол. з урахуванням зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

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