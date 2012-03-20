Азаров заявляє про посилення боротьби з корупцією та рейдерством в Україні

В Україні посилено заходи боротьби з корупцією та рейдерством.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, на цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з екс-міністром закордонних справ Великобританії Малкольмом Ріфкіндом.

М.АЗАРОВ повідомив, що в Україні значно розширені права антикорупційного комітету: він буде працювати при Раді національної безпеки України під керівництвом Секретаря РНБО Андрія КЛЮЄВА.

Крім того, за словами прем’єр-міністра України, прийнято рішення, що при уряді міжвідомчу комісію з питань протидії незаконним захопленням і поглинанням підприємств очолюватиме перший віце-прем’єр-міністр Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Глава уряду також повідомив, що за корупційні злочини за останні два роки в Україні притягнуто до відповідальності більше чиновників, ніж за всі 20 років незалежності.

«І ця робота буде продовжена», - запевнив прем’єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня М. АЗАРОВ під час зустрічі з представниками іноземних компаній, що працюють в Україні, заявив, що в Україні знизився рівень корупції.