Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0250/8,0290 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2748/0,2752, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6080/10,6150. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3162/1,3164.

У понеділок, 19 березня, Нацбанк на ринок не виходив.