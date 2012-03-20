Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290 грн./дол.
11:03, 20 березня 2012Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0250/8,0290 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2748/0,2752, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6080/10,6150. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3162/1,3164.
У понеділок, 19 березня, Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter