КС дозволив чиновникам не оприлюднювати свої витрати

Конституційний Суд України визнав неконституційним положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо оприлюднення державними службовцями та чиновникам своїх витрат з 1 липня по 31 грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Конституційного Суду заступник голови КС Сергій ВИНОКУРОВ повідомив, що таке рішення було прийняте судом 13 березня поточного року.

Згідно з оприлюдненим рішенням КС, держслужбовці та депутати подають декларації у 2012 році за «встановленими чинним законодавством формами та порядком».

Разом з тим, за інформацією С.ВИНОКУРОВА, КС визнав конституційною заборону згідно з п.2 ч.1 ст.7 даного закону, входити держслужбовцям та депутатам до складу органів управління підприємств або організацій з метою отримання прибутку.

Водночас КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, положення даного закону щодо заборони особам брати участь у загальних зборах підприємств або організацій, що мають на меті отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, 53 народних депутатів внесли до КС подання щодо конституційності пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону „Про засади запобігання і протидії корупції“ внесли 53 народних депутати.

Відповідно до цього закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється входити до будь-яких органів управління підприємства, що має на меті одержання прибутку.

У попередньому законодавчому регулюванні заходів, які спрямовані на запобігання і протидію корупції, йшлося лише про заборону відповідним особам входити до правління та інших виконавчих органів суб’єкта господарювання.

Чинним законом передбачено і заборону брати участь у загальних зборах суб’єкта господарювання.

Автори клопотання стверджують, що за нормою закону (пункт 2 частини першої статті 7) можливість особи займати посади, перелічені в пункті 1 частини першої статті 4 закону, фактично ставиться в залежність від наявності в неї корпоративних прав, а також обмежується можливість цих осіб здійснювати свої корпоративні права.

Згідно з частиною 1 статті 12 закону особи, уповноважені на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою цим законом формою.

Суб’єкт права на конституційне подання оспорив і положення пункту 2 розділу VІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ закону, за яким у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати надаються з дня набрання чинності цим законом, оскільки зазначеному положенню надається зворотна дія в часі.