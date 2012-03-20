Вийшла англомовна версія анімаційного фільму про податки «Місто мрії»

Вийшла англомовна версія анімаційного фільму «Місто мрії», в якому українським дітям розповідають про податки та їхнє значення для суспільства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Мультфільм із англійським дубляжем розміщено у вільному доступі на YouTube, його можна подивитись ТУТ.

Крім того, українські податківці передадуть копії нової версії фільму своїм колегам з європейських країн – в рамках міжнародного співробітництва із формування податкової культури.

Нагадаємо, «Місто мрії» вперше вийшов на екрани 15 листопада 2011 року українською та російською мовами. Фільм транслювався по телебаченню та демонструвався школярам у кінотеатрах, а також був викладений у мережу для вільного перегляду.

Тільки за допомогою сервісу YouTube «Місто мрії» переглянули понад 420 тис. глядачів. При цьому україномовна версія виявилася популярнішою – 250 тис. переглядів (російською мультфільм переглянули відповідно 170 тис. користувачів інтернет).

«Місто мрії» - це екранізація казки білоруської письменниці Людмили Богданової «Про роботу податкового інспектора Тараса Лелеко». Письменниця перемогла на конкурсі, організованому Державною податковою службою та отримала право на зйомки фільму за власним твором.

За рекомендацією дитячих психологів під час зйомок використовувалася традиційна «мальована» анімація, і в фільмі немає жодного комп’ютерного спец-ефекту.