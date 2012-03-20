Азаров очікує зниження кредитних ставок завдяки зменшенню інфляції

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ очікує на зниження кредитних ставок у результаті зниження інфляції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на з'їзді УСПП з нагоди 20-річчя організації.

«Якщо ми утримаємо інфляцію на рівні 5-6%, отже, облікові ставки з рефінансування банків знизяться і знизяться, природно, ставки з кредитування промисловості», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очікує на зниження ставки банківських кредитів до 10% у результаті зниження інфляції до 4%.

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ заявив, що середньорічна інфляція в Україні в 2012 році очікується на рівні 4%.

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.