ВР затвердила свій кошторис витрат на 2012 рік у розмірі 869 млн. грн.

Верховна Рада ухвалила постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 народний депутат із 410, зареєстрованих в сесійній залі.

Безпосередньо на засіданні парламенту це питання не обговорювалось, жодні цифри не називалися. Постанова була проголосована без жодних обговорень.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир МАКЕЄНКО, кошторисом передбачені витрати в сумі 869 млн. грн. За його словами, із них 785 млн. – це загальний фонд, а близько 85 млн. – це спеціальний фонд.

В.МАКЕЄНКО повідомив, що на здійснення законодавчої діяльності ВР передбачено близько 460 млн. грн., а видатки на оплату праці з нарахуванням для народних депутатів, в тому числі їх помічникам та консультантам, становлять близько 279 млн. грн.

Він зазначив, що на проживання народних депутатів передбачено близько 20 млн. грн., а на виступи у ЗМІ – 2,5 млн. грн.

Також голова Регламентного комітету зазначив, що в кошторисі передбачено 5 млн. грн. для сплати внесків у міжнародних організаціях, а для Управління справами передбачено 179 млн. грн.

Крім того, за даними В.МАКЕЄНКА, 8 млн. 700 тис. грн. передбачені для інституту законодавства, 1 млн. 600 тис. грн. - на їдальні. За його словами, для дирекції телепрограм передбачено 12 млн. грн., для газети «Голос України» - 14 млн. 700 тис. грн., для журналу «Віче» - 3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році кошторис витрат ВР становив 850 млн. грн.