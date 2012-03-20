Парламент спростив процедуру держзакупівель вищими навчальними закладами

Верховна Рада України спростила процедуру закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” проголосував 331 народний депутат з 410, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі закріплюється норма щодо незастосування процедури тендерної закупівлі до придбання (закупівлі) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. Тобто, університетам надається можливість без тендерних обмежень використовувати власні надходження, зароблені самими університетами.