Банківська система збільшила прибуток у 6 разів - до 1,2 млрд. грн.

Банківська система України за підсумками січня-лютого 2012 року отримала прибуток в 1,2 млрд. грн. - в 6 разів більше, ніж роком раніше (0,2 млрд. грн.).

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 3,1% - до 23,1 млрд. грн., витрати - зменшилися на 1,5%, до 21,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН.Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд. грн.