Валовий зовнішній борг України в 2011 році зріс на 7,6% — до 126,2 млрд. дол.

Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% (в т.ч. у 4-му кварталі — на 2,5%) - до 126,236 млрд. дол.

Такі дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, в 2011 році рівень валового зовнішнього боргу України скоротився до 76,6% ВВП у порівнянні з 85% на початок року.

Зовнішній борг органів державного управління за рік зріс на 3,6% (в т.ч. за 4-й квартал скоротився на 3%) — до 25,874 млрд. дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у 2011 році скоротився на 0,3% (в т.ч. у 4-му кварталі — на 1,7%) — до 7,487 млрд. дол., банків — на 10,4% (на 3%) — до 25,198 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки збільшився на 19%, а в 4-му кварталі — на 8%, до 60,557 млрд. дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) за 2011 рік збільшився з 5,893 млрд. дол. до 7,120 млрд. дол., в т.ч. в 4-му кварталі зростання становило 4%.

У структурі валового зовнішнього боргу за первинним терміном погашення питома вага короткострокового боргу зросла за рік з 21,8% до 25,9%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець 2011 року залишається долар США — 71,9% валового обсягу боргу (на початок року — 70,4%). Частка зобов'язань у євро і російських рублях на кінець 2011 року становила відповідно 10,2% і 2,2%. Питома вага зобов'язань у СПЗ перед МВФ за 2011 рік скоротилася з 13,9% до 12,8%. Частка зовнішньої заборгованості у національній валюті залишається незначною — 2,2% валового обсягу боргу.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення на кінець 2011 року становив 56,8 млрд. дол. (45,0% загального обсягу валового зовнішнього боргу України).

За 2011 рік зовнішній борг, що підлягає сплаті протягом наступних чотирьох кварталів, зріс на 6,6 млрд. дол. Збільшення його обсягів відбулося через нарощування короткострокових зобов'язань за первинним терміном погашення (головним чином зобов'язань за торговими кредитами на 3,9 млрд. дол. унаслідок розширення зовнішньоторговельного обороту України) і врахування обсягів погашення кредиту МВФ протягом 2012 року (на 3,5 млрд. дол. США).

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2010 році збільшився на 13,5%, або на 13,9 млрд. дол. США, – до 117,345 млрд. дол. США (85,7% ВВП).

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