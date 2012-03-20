Держдума РФ ратифікувала договір про ЗВТ у рамках СНД

Держдума Росії ратифікувала договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Документ забезпечить необхідні умови для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на теренах СНД і створить сприятливі умови для подальшого поглиблення інтеграції на основі норм Світової організації торгівлі, передає РІА «Новости».

Угоду підписали 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі вісім країн СНД - Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Таджикистан і Україна.

Разом з типовими для такого роду угод положеннями про скасування імпортних мит, у договорі передбачаються зобов'язання сторін, які гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також чіткі правила у галузі субсидування, які відповідають світовій практиці

Договір замінить нині чинні між державами - учасниками СНД угоди про вільну торгівлю, як двосторонні, так і багатосторонні.

За оцінками експертів, у рамках зони вільної торгівлі загальний обсяг торгового обміну між країнами-"підписантами" збільшиться більш ніж удвічі. Зокрема, зняття обмежень на поставки різноманітної продукції з країн-"підписантів" у РФ може, за низкою оцінок, приблизно на третину скоротити імпорт Росією тією ж, причому дорожчої, продукції з далекого зарубіжжя. Зокрема, це багато трубопрокатних виробів, бавовна, вовна, шкірсировина, а також яловичина, баранина, плодоовочі, продукти їх переробки.

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