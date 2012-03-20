Фонд гарантування вкладів має намір купити три легкові авто майже за 1 млн. грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України має намір купити три легкові автомобілі загальною вартість 956,869 тис. грн.

Про це сказано у повідомленні Фонду про акцепт пропозиції, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Зокрема, у ТОВ «ВіДі Автострада» Фонд має намір придбати два автомобілі Toyota Camry 2,5 Dual VVTi вартістю 321,425 тис. грн. і 266,644 тис. грн., у ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» - Volkswagen Caravelle 2.0 TDI за 368,8 тис. грн.

Пропозиція компаній акцептована 16 березня, сторони планують укласти відповідні угоди до 13 квітня ц.р.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.