ВР планує дозволити спрощенцям сплачувати єдиний внесок щоквартально

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону „Про внесення змін до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 304 народних депутата з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується конкретизувати строки сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування. Передбачається сплата єдиного внеску щоквартально. При цьому подання звітності пропонується залишити один раз на рік.