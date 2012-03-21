Парламент Греції ратифікував договір про умови отримання фінансової допомоги

Парламент Греції сьогодні вночі ратифікував договір про умови отримання другого пакета надзвичайної фінансової допомоги в розмірі 130 мільярдів євро.

За документ проголосували 213 соціалістів і консерваторів, проти проголосували 79 депутатів від комуністів і крайніх правих, повідомляє радіо «Свобода».

Ратифікація відбулася після отримання Грецією у вівторок першого траншу в обсязі 7,5 мільярдів євро – в рамках другого пакета надзвичайної допомоги.

Ця сума включає 5,9 мільярда євро від країн єврозони і 1,6 мільярда євро - від Міжнародного валютного фонду.

Головна вимога, яку міжнародні кредитори пред'являють Греції як умову отримання допомоги, – послідовне скорочення дефіциту державного бюджету шляхом запровадження суворих заходів економії.

Проти такої політики в останні місяці проводилися масові демонстрації жителів різних міст Греції.

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