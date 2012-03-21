Податківці Донецької області з початку року легалізували роботу 9,3 тис. чоловік

Податкова служба Донецької області з початку 2012 року легалізувала роботу 9,3 тис. громадян, завдяки залученню їх до сплати податків додатково до бюджету надійшло 2,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби Донецької області.

У повідомленні відзначається, що з початку року з 7 тис. громадян працедавці оформили трудові відносини (додатково надійшло 1,5 млн. грн.), тисяча осіб зареєструвалися приватними підприємцями (додатково надійшло 200 тис. грн. податків) і 1,3 тис. чоловік надали декларації про одержані доходи (додатково надійшло 900 тис. грн.).

У податковій нагадали, що всього за підсумками відпрацювання першого і другого етапів балансу трудових ресурсів з жовтня 2010 по березень 2012 року податкові органи регіону залучили до сплати податків 116 тис. громадян, додатково до бюджету надійшло майже 33,6 млн. грн.

Кількість невідпрацьованих громадян за балансом працездатного населення області становить у даний час 143 тис. чоловік, або 26%, відзначається у повідомленні.