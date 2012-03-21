Котирування на відкритті міжбанку становили 8,0225/8,0275 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0225/8,0275 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2746/0,2750, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6340/10,6420. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3259/1,3261 (вівторок – 1,3229/1,3231). У вівторок, 20 березня, Нацбанк на ринок не виходив.

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