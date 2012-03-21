Податківці вивчають можливість введення в Україні електронних акцизних марок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Державної податкової служби - начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ.

«Наші фахівці одержали вже завдання вивчити досвід провідних країн, які використовують електронний контроль, так звану електронну марку акцизного податку. Вона являє собою чип, у якому зберігається інформація, хто виробник, яку суму податку сплачено, яка зміна працювала під час виготовлення даної продукції», - відзначив А.Головач.

За його словами, використання такого механізму поширене у Європі.

Також він повідомив, що сьогодні ведеться діалог з бізнесом про можливі зміни на ринку лікеро-горілчаної продукції. «Для бюджету це нічого не коштуватиме, це буде вимога до виробника. Легальний виробник повинен закладати це у собівартість... У цьому полягає дискусія, щоб переконати, якщо ми для вас створюємо умови для того, щоб ви чесно платили податки... то ви повинні йти назустріч державі і брати якісь, зокрема накладні, витрати на себе», - резюмував податківець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖТіньовий ринок алкогольної продукції знищать до кінця року?