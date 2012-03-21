Завтра набуде чинності закон про захист вітчизняних товаровиробників

Із 22 березня в Україні набирає чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угрупувань».

Текст закону опубліковано в газеті «Голос України» (№ 51(5301) від 21 березня 2012 р.).

Законом передбачено, що у випадку, якщо інші держави, митні союзи або економічні угрупування обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи.

У випадку, якщо такі дії завдають шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.

Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угрупувань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих правил, стандартів і норм міжнародного права.

Такими заходами є: застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю; застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму; запровадження спеціального мита; запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій; встановлення квот; інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

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