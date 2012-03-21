Єфремов: про ратифікацію угоди про ЗВТ у рамках СНД говорити рано

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації Угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи той факт, що Держдума Росії ратифікувала цю угоду, а ВР – ні, хоча була домовленість зробити це синхронно.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що домовленостей на найвищому рівні – Президента чи уряду - про синхронну ратифікацію не було, а висловлювалося лише побажання.

За словами О.ЄФРЕМОВА, в цілому парламент згоден ратифікувати відповідну угоду. В той же час він зазначив, що поки у ВР ніхто не бачив цього документа.

«На сьогодні цього документа в парламенті немає. Тому все інше це тільки розмови», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів додав, що наразі цей документ знаходиться на експертизі в Адміністрації Президента України.

Коментуючи позицію російської сторони, яка висловила побажання, аби цей документ Верховна Рада ратифікувала до кінця цього тижня, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що з повагою ставиться до своїх російських колег.

«Але я ще раз кажу, поки не побачимо цей документ, говорити про якусь ратифікацію сьогодні неможливо, бо не бачили тексту цього документа», - додав він.

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