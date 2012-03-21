На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0220/8,0270 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0225/8,0275, на 12:00 звузився спред - 8,0225/8,0255. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0220/8,0270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2746/0,2750, на 12:00 ціни піднялися - 0,2748/0,2752. На момент закриття ціни повернулися до ранкових значень - 0,2746/0,2750. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,1950 (-0,0650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3215/1,3285.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6340/10,6420, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6465/10,6540. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,6065/10,6170.