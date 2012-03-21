Яценюк торік заробив 819 тис. грн. – декларація

Лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК як народний депутат, згідно з законодавством, подав свою декларацію про доходи та видатки за 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», загальна сума власного доходу А.ЯЦЕНЮКА за минулий рік збільшилася, порівняно з 2010-м, і становила 819 тис. 167 грн. У цю суму входить зарплата народного депутата (205 тис. 311 грн.), відсотки за банківськими депозитами (400 тис. 526 грн.), доходи від наукової та викладацької діяльності (4 тис. 230 грн.).

А.ЯЦЕНЮК задекларував 209 тис. 100 грн., які згідно з постановою парламенту «Про кошторис Верховної Ради України на 2011 рік» (пункт 13 Додатку), виділяються на здійснення депутатської діяльності. Ці кошти були спрямовані на роботу громадських приймалень.

Його дружина Терезія ЯЦЕНЮК отримала минулого року 497 тис. 741 грн. доходів від підприємницької діяльності і 70 тис. 087 грн. процентів за банківськими депозитами.

Як і торік, А.ЯЦЕНЮК є власником земельної ділянки площею 30 соток, житлового будинку площею 298 метрів квадратних, трьох квартир загальною площею 342 квадратні метри (дві в Києві та частка в квартирі у Чернівцях), садового будинку площею 114 квадратних метрів та гаража площею 45 квадратних метрів. Йому також належить автомобіль Range Rover 2006 року випуску. У власності його родини також залишається автомобіль Mercedes ML 2006 року випуску.

Минулого року родина ЯЦЕНЮКІВ продала автомобіль Skoda Fabia, про що вказано в декларації (дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна – 50 тис. грн.).

На банківському рахунку А.ЯЦЕНЮКА знаходиться 4 744 790 грн. Ця сума збільшилася порівняно з позаминулим роком за рахунок процентів. У Т.ЯЦЕНЮК на банківських рахунках знаходиться 1 029 420 грн.

Витрати на житлово-комунальні послуги та послуги, пов’язані з утриманням майна, минулого року становили 71 357 грн., за договорами добровільного страхування - 1 444 грн.

596 тис. грн. А.ЯЦЕНЮК витратив на благодійність.

Як зазначили в прес-службі, А.ЯЦЕНЮК заповнює декларацію про доходи вже водинадцяте, адже з 2001 року перебуває на державній службі.

Як повідомлялося, у 2010 році загальна сума власного доходу А.ЯЦЕНЮКА становила 736 тис. 879 грн. Його дружина Т.ЯЦЕНЮК отримала того року 370 тис. 105 грн. доходів від підприємницької діяльності і 94 тис. 330 грн. процентів за банківським депозитом.