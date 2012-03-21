СБ рекомендує Україні розробити стратегію захисту прав споживачів фінпослуг

Світовий банк (СБ) рекомендує Україні розробити чітку стратегію захисту прав споживачів фінансових послуг і фінансової грамотності (ЗПСФГ).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулася презентація підготовлених експертами СБ рекомендацій щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні й підвищення фінансової грамотності населення.

Список рекомендацій СБ складається з семи пунктів. Перший пункт рекомендацій для української влади - сформувати бачення й узгоджувати заходи на найвищому політичному рівні, що розглядає захист прав споживачів фінпослуг і підвищення фінграмотності населення як основу економічного розвитку, розвитку фінансового сектора та соціального захисту. Необхідно сформувати стратегію ЗПСФГ із конкретним планом заходів.

Друга рекомендація СБ говорить про необхідність створення механізму для належного впровадження органами нагляду затвердженої політики, моніторингу результатів і координації ЗПСФГ. Зокрема, на думку СБ, доцільно створити в НБУ, Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, а також Нацкомісії з регулювання ринків фінпослуг, спеціальні департаменти захисту прав споживачів. Також влада повинна розглянути можливість створення в Україні установи із захисту прав споживачів фінансових послуг і фінансової освіти з функцією фінансового омбудсмена.

Крім цього, Україна повинна відновити законодавство і розробити структуру захисту прав споживачів фінпослуг на основі комплексного підходу до законодавчої бази фінансового сектора.

Четверта рекомендація СБ - створення ефективного механізму вирішення спорів. Цей механізм передбачає існування фінансового омбудсмена, створення внутрішніх департаментів розгляду скарг у фінустановах і низку інших заходів.

СБ вважає, що Україна повинна розробити й проводити національну програму фінансової освіти, зокрема проводити спеціальне навчання суддів, журналістів і вчителів, переглянути навчальні матеріали для початкових і середніх шкіл.

Шоста рекомендація пов'язана з необхідністю покращення ділової практики, управління й прозорості. Необхідно зміцнити пруденціальний нагляд, консолідувати ринок професійних асоціацій: один ринок - одна асоціація, з обов'язковим членством, чіткими правилами входу/виходу, високими стандартами ділової етики.

Після того, як буде реалізовано всі вищезгадані заходи, Україна може приступити до вдосконалення існуючих і створення нових фондів гарантування, зокрема для вкладників кредитних спілок, а також зі страхування життя. Це є сьомою рекомендацією СБ.

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