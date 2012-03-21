Янукович визнав, що Євро-2012 не окупиться для України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнав, що Чемпіонат Європи з футболу 2012 року не окупиться для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков у Києві.

«Скільки ми заробимо - ще невідомо, але ми вклали у будівництво інфраструктури близько 35 млрд. грн., безумовно, це не окупиться за один чемпіонат, але воно буде слугувати не одному поколінню українців», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, нагадавши, що Україна будувала стадіони, дороги, готелі й аеропорти.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що футбольні команди та вболівальники приїдуть до України і залишать тут валюту. «Тому що всі послуги будуть за гривні», - сказав Президент, зауваживши, що іноземцям доведеться обмінювати валюту в українських обмінниках для того, щоб споживати товари.