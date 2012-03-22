У першому кварталі 330 платників отримають відшкодування ПДВ «автоматом» - ДПСУ

За результатами опрацювання 713 декларацій 330 платників отримають бюджетне відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі на загальну суму 6,4 млрд. гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Згідно з повідомленням, це представники усіх регіонів країни та таких галузей економіки, як: будівельна, гірничо-металургійна, машинобудування, суднобудування, електротехнічна, енергетична, легка та хімічна промисловості, сільське господарство та торгівля, а також зернотрейдери, авіаперевізники, виробники металевих виробів.

У прес-службі зазначають, що важливим залишається питання відшкодування податку підприємствам з іноземними інвестиціями, яким у 2011 році при заявці до відшкодування 15,4 млрд. грн. було відшкодовано – 16,1 млрд. гривень.

У 2012 році за січень-лютий таким підприємствам при заявці 3 млрд. грн. відшкодовано 3,6 млрд. гривень.

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