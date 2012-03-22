На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0220/8,0280 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0230/8,0270, до 12:00 звузився спред 8,0235/8,0270. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0220/8,0280 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2741/0,2745, до 12:00 ціни впали до 0,2725/0,2729. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2728/0,2732. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4300 (+0,2350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3223/1,3225, а до 15:00 впали до 1,3168/1,3170.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6200/10,6270, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5530/10,5615. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5600/10,5715.