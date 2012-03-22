Експерти вважають за доцільне відновлення Україною співпраці з МВФ

Україні доцільно відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Таку думку висловив ряд експертів сьогодні на круглому столі «Україна і МВФ: чи можливий компроміс?», організованому Інститутом Горшеніна.

Зокрема, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО, відзначив, що МВФ цікавий для України, перш за все, як джерело дешевого кредитного ресурсу, враховуючи, що ставка за кредитами Фонду становить близько 3%, що набагато нижче за ринковий рівень.

Крім того, за словами О.УСТЕНКА, відновлення співпраці з МВФ покращить ставлення до України з боку інших кредиторів і допоможе вдало рефінансувати існуючий борг.

«Коли з країною працює МВФ, то це сигнал для кредиторів та інвесторів, що ситуація в країні більш менш стабільна», - зазначив О.УСТЕНКО.

Водночас він вважає, що без ухвалення рішення про підвищення тарифів на газ для населення вести переговори з МВФ Україні буде дуже складно. Крім того, на думку О.УСТЕНКА, ситуація з переговорами може ускладнитися, зважаючи на ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо здійснення додаткових соціальних виплат, зокрема, компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.

У свою чергу начальник аналітичного відділу ПАТ «Альфа-Банк» Олексій БЛИНОВ упевнений, що цього року влада не піде на підвищення тарифів, відповідно розраховувати на транш кредиту МВФ не доводиться.

«Ця неготовність (неготовність підвищувати тарифи - УНІАН) вона нікуди не подінеться і компроміс тут неможливий», - вважає О.БЛИНОВ.

При цьому він вважає, що НБУ вже морально готовий до того, що цього року Україна грошей МВФ не одержить.

«У 2012 році найбільш вірогідний сценарій - Україна платитиме за боргами перед МВФ і нічого поганого в цьому немає», - відзначив О.БЛИНОВ.

Економіст інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» Ірина ПІОНТКОВСЬКА сказала, що в цілому Україна може спробувати залучити ресурси і з інших джерел, зокрема, за рахунок покращення бізнес-клімату і, як наслідок, збільшення притоку інвестицій, активізації приватизаційних процесів, а також політики, спрямованої на залучення коштів, які є на руках у населення.

Водночас вона відзначила, що оперативно залучити ресурс із вище зазначених джерел навряд чи вийде, а отже, щоб рефінансувати свої борги, Україна буде вимушена проводити додаткові запозичення.

За її словами, на сьогодні Україна може розмістити 5-річні євробонди під 9,1-9,2%, а це означає, що з погляду вартості запозичень залучати кошти МВФ вигідніше.

Також І.ПІОНТКОВСЬКА зазначила, що потреби України в ресурсах багато в чому залежать від ситуації на світових ринках, так швидке відновлення світової економіки підвищить попит на український експорт, що дасть додаткове надходження валюти, крім цього покращення ситуації підвищить «апетит до ризиків» у інвесторів, забезпечуючи збільшення інвестицій.

В цілому І.ПІОНТКОВСЬКА вважає, що Україні все ж таки необхідно відновити співпрацю з МВФ, і якщо не цього року, через небажання влади підвищувати тарифи до виборів, потрібно повернутися до переговорів з Фондом вже після їх проведення.

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