НБУ оцінює зростання ВВП України в січні-лютому на рівні 2%

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-лютому 2012 року на рівні 2%.

Про це йдеться в коментарі заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ Олександра ПЕТРИКА.

«За нашими оцінками, зростання ВВП за перші два місяці цього року становило близько 2%, що є непоганим результатом, враховуючи те, що умови торгівлі для наших експортоорієнтованих галузей економіки залишаються несприятливими», - сказав він.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Держбюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн., інфляції - на рівні 7,9%.

НБУ прогнозує інфляцію в 2012 році на рівні 7%, зростання валового внутрішнього продукту - на рівні 3-4%.

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