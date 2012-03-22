ДПСУ спростила реєстраційну заяву платника ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) спростила реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з відповідним наказом Міністерства фінансів, який вступив у дію з 12 березня 2012 року, тепер форма заяви про реєстрацію платника ПДВ містить 3 сторінки, а не 10, як було раніше.

В ДПСУ нагадали, що 25 січня 2012 відомство звернулося до Мінфіну з ініціативою спростити процедуру реєстрації платників ПДВ. Податківці запропонували скоротити термін видачі свідоцтва з 10 до 6 робочих днів і скоротити реєстраційну заяву з 10 до 3 сторінок.

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